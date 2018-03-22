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Mercedes-AMG E 63S — шедевр интеллекта в АВИЛОН на Воздвиженке
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Mercedes-AMG E 63S — шедевр интеллекта в АВИЛОН на Воздвиженке 

Wroom.ru 53 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Полный привод или задний привод? Для Mercedes-AMG E 63S такого вопроса больше не существует. Многодисковая муфта с электронным управлением позволяет полностью отключать привод на передние колеса, превращая автомобиль в заднеприводный заряженный седан.
А двигатель V8 мощностью 612 л.с. с крутящим моментом 850 Нм E63S даст фору кому угодно.
Закажите встречу с персональным менеджером по телефону: +7 (495) 241 8336
АВИЛОН Воздвиженка.
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www.mercedes-vozdvizhenka.ru
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