Ещё
C 01.04.2018 года Россия поднимает ставки по утилизационному сбору
Далее:
Читайте также:
Ещё

C 01.04.2018 года Россия поднимает ставки по утилизационному сбору 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
Руководство Российской Федерации приняло решение повысить ставки по утильсбору на 15% в среднем.
В сегменте легковые машины картина вырисовывается следующая. Если объем силового агрегата ТС не превышает одного литра, ставка вырастет на 17,86% (33000 рублей).
На автомобили с агрегатом до двух литров — до 84000 рублей (+90%). На авто с мотором до 3-х литров — до 126000 рублей (+49,3%).
Если мотор имеет объем до 3,5 литров и более, сбор составит 181600 рублей. На электромобили ставка вырастет на 14,79% до 32600 российских рублей.
Обсуждаемые сборы призваны стимулировать развитие отечественного автопрома. Такие сборы были введены в Российской Федерации с 2012 года и показали положительную тенденцию в деятельности российских автомобилестроителей.
Ожидается, что повышение ставок в этом году может принести стране доход до 5 миллиардов рублей. Неплохой стимул для отечественного автопрома, правда?
Car.ru: последние новости
Названа стоимость Mercedes-Benz AMG-G-Class для российского авторынка Юбилейный 50000-ый внедорожник Nissan Qashqai был выпущен в России Представлен рендер современной «Победы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами104
Российские АЗС массово воруют бензин107
Названа стоимость платного проезда до Петербурга279
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“65
В России предложили увеличить скоростной лимит19
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение