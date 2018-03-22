C 01.04.2018 года Россия поднимает ставки по утилизационному сбору

Руководство Российской Федерации приняло решение повысить ставки по утильсбору на 15% в среднем.

В сегменте легковые машины картина вырисовывается следующая. Если объем силового агрегата ТС не превышает одного литра, ставка вырастет на 17,86% (33000 рублей).

На автомобили с агрегатом до двух литров — до 84000 рублей (+90%). На авто с мотором до 3-х литров — до 126000 рублей (+49,3%).

Если мотор имеет объем до 3,5 литров и более, сбор составит 181600 рублей. На электромобили ставка вырастет на 14,79% до 32600 российских рублей.

Обсуждаемые сборы призваны стимулировать развитие отечественного автопрома. Такие сборы были введены в Российской Федерации с 2012 года и показали положительную тенденцию в деятельности российских автомобилестроителей.

Ожидается, что повышение ставок в этом году может принести стране доход до 5 миллиардов рублей. Неплохой стимул для отечественного автопрома, правда?