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Пятерка ожидаемых автоновинок Нью-Йоркского мотор-шоу
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Пятерка ожидаемых автоновинок Нью-Йоркского мотор-шоу 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Как и планировалось, 28.03.2018 года откроет двери ежегодное мотор-шоу в Нью-Йорке. На мероприятии будет представлено около шестидесяти автоновинок.
Автоэксперты наверное никому не открыли глаза, заявив, что править бал будут снова внедорожники. Специалисты составили ТОП-5 самых ожидаемых автоновинок на этот год.
Первенство пророчат японской автомодели Toyota RAV4 в пятом уже поколении. Вторая строка по мнению автоэкспертов достанется Subaru Forester.
Третья строка рейтинга скорее всего достанется Nissan Altima 2019 модельного года. На четвертой позиции вероятнее всего окажется Hyundai — K900.
Замкнет обсуждаемую пятерку скорее всего Volkswagen Atlas.
Все обозначенные автомодели имеют что показать продвинутой публике. Машины ориентированы на требовательного современного пользователя. Большинство из перечисленных автомоделей преобразились довольно сильно в плане дизайна и общего внешнего вида.
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