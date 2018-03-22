Пятерка ожидаемых автоновинок Нью-Йоркского мотор-шоу

Как и планировалось, 28.03.2018 года откроет двери ежегодное мотор-шоу в Нью-Йорке. На мероприятии будет представлено около шестидесяти автоновинок.

Автоэксперты наверное никому не открыли глаза, заявив, что править бал будут снова внедорожники. Специалисты составили ТОП-5 самых ожидаемых автоновинок на этот год.

Первенство пророчат японской автомодели Toyota RAV4 в пятом уже поколении. Вторая строка по мнению автоэкспертов достанется Subaru Forester.

Третья строка рейтинга скорее всего достанется Nissan Altima 2019 модельного года. На четвертой позиции вероятнее всего окажется Hyundai — K900.

Замкнет обсуждаемую пятерку скорее всего Volkswagen Atlas.

Все обозначенные автомодели имеют что показать продвинутой публике. Машины ориентированы на требовательного современного пользователя. Большинство из перечисленных автомоделей преобразились довольно сильно в плане дизайна и общего внешнего вида.