Peugeot и Citroen рассказали, чем в 2018 году будут покорять Украину

Официальное украинское представительство концерна PSA в Украине поделилось своими достижениями в 2017 году и анонсировало свои планы и новые продукты в 2018 году. Так, в сравнении с 2016 годом, в прошлом году доля рынка двух брендов Peugeot Citroen выросла на 1%. Рост продаж Peugeot составил 48%, у Citroen эта цифра почти такая же — +46% (1630 авто). В 2018 году компания планирует отвоевать на украинском рынке общую долю более чем в 6%. Если оптимистичные планы удастся воплотить, то этот показатель станет рекордным за всю историю концерна в Украине.

Peugeot в текущем году выведет на украинский рынок два новых автомобиля — городской хэтчбек А-класса 108 и большой кроссовер 5008. Также хэтчбек 208 и кроссовер 2008 получат GT-версии и более мощные силовые агрегаты. Хэтчбек 108 будет доступен только в 5-дверном исполнении и с автоматической трансмиссией. 5008 будет доступен изначально с 150-сильным дизельным двигателем по цене 1 106 000 грн, ближе к концу года к нему присоединится версия с дизелем мощностью 180 л. с. и новым 8-ступенчатым «автоматом». Новый лифтбек 508 и фургон Rifter должны появиться на украинском рынке в самом конце текущего года.

Citroen также подготовил несколько новинок. Самой ожидаемой стал компактный кроссовер C3 Aircross, соплатформенник Peugeot 2008 . Интересно, что среди других модификаций автомобиль получит и дизельный мотор с МКП, единственное такое сочетание в своем классе. Ситикар С1 также делает большую ставку на корпоративный сегмент, имея бюджетный 3-дверный вариант с механической трансмиссией. Как показывает опыт, такие машины активно покупают службы доставки.

Кроссовер С4 Cactus перестал быть кроссовером и занял нишу хэтчбек С4, последний уже в текущем мае уходит на пенсию. «Кактус» получил более спокойную внешность, новую гидравлическую подвеску Progressive Hydraulic Cushions, повышающую комфорт на неровностях, и современные системы безопасности. Машина будет доступна в Украине с дизельным мотором мощностью 100 сил и 6-ступенчатой «механикой», а также бензиновым 110-сильным агрегатом и 6-ст. АКП.

Коммерческий сегмент расширится за счет полноприводных версий Jumper, Partner и другой коммерческой техники производства компании Dangel. В линейке существуют полноприводные машины с блокировкой заднего межколесного дифференциала и имитацией блокировки межколесного дифференциала, или переднеприводные авто с передним самоблокирующимся дифференциалом. Интересно, что спрос на такие машины в Украине достаточно велик. За пару месяцев продано несколько десятков таких автомобилей.

Не забыт в Украине и премиальный бренд DS. С сентября откроют свои ворота сразу три сертифицированных дилерских центра, которые будут предлагать покупателям кроссовер DS7 Crossback. В ближайшие годы их модельная линейка расширится до 4-5 моделей.