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Корейский «убийца» BMW 3 серии: дата российской премьеры
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Корейский «убийца» BMW 3 серии: дата российской премьеры 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Подразделение Genesis корейской марки Hyundai расширяет модельный ряд за счет небольшого премиального седана. Российская премьера нового Genesis G70 состоится 12 апреля 2018 года, а вслед за этим откроются официальные продажи. Рублевые цены и списки оснащения, вероятно, будут озвучены ближе к запуску модели на рынке.
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Официально технические характеристики не раскрываются, но, судя по сертификационным документам в базе Росстандарта, G70 будет представлен в России с бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,0 л в двух вариантах мощности — на 197 и 247 л.с.. Во всех случаях агрегат сочетается с 8-ступенчатым автоматом. В начальных комплектациях предложат задний привод, а в топовых — полный.
Пока можно лишь предположить, что компактный премиум-седан окажется дешевле старшего по рангу Genesis G80 (бывший Hyundai Genesis), ценник на который стартует с отметки 2,55 млн рублей. По крайней мере, близкий по технической части Kia Stinger сумели предложить по цене ниже 2 млн  Корейскому автомобилю предстоит конкурировать c BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Класса, Audi A4, Infiniti Q50 и Jaguar XE.
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