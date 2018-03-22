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Lexus NX — самовыражение как искусство
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Lexus NX — самовыражение как искусство 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Дерзкий кроссовер Lexus NX задает новые тренды в искусстве городской жизни, превращая каждое ваше появление в событие. Не упустите возможность стать обладателем Lexus NX на особо привлекательных условиях в марте.
Приобретая Lexus NX 2017 года выпуска в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-In, вы можете воспользоваться дополнительным преимуществом в размере 150 000 рублей*.
При покупке Lexus NX вам будет предоставлена поддержка по программе Lexus «Помощь на дороге» на 3 года для вашего спокойствия и уверенности в процессе эксплуатации**.
Предложение действительно с 1 по 31 марта 2018 года.
Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14, и узнайте все подробности предложения.
Лексус Центр Волгоградский
Официальный дилер Lexus
Москва, Остаповский проезд вл. 4  rolf-volgogradskiy.ru  *Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке нового а/м Lexus NX в любой из существующих комплектаций, произведенных с сентября по декабрь 2017 года, предоставляется выгода 150 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м. Количество а/м ограниченно. Срок действия акции С 1 по 31 марта 2018 года. Количество автомобилей ограничено.
**Участвующие автомобили: Lexus NX (автомобили, приобретенные с 01 марта 2018г.). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus RX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы Вы можете ознакомиться на сайте www.lexus.ru
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