Lexus NX — самовыражение как искусство

Дерзкий кроссовер Lexus NX задает новые тренды в искусстве городской жизни, превращая каждое ваше появление в событие. Не упустите возможность стать обладателем Lexus NX на особо привлекательных условиях в марте.

Приобретая Lexus NX 2017 года выпуска в обмен на ваш текущий автомобиль по программе Lexus Trade-In, вы можете воспользоваться дополнительным преимуществом в размере 150 000 рублей*.

При покупке Lexus NX вам будет предоставлена поддержка по программе Lexus «Помощь на дороге» на 3 года для вашего спокойствия и уверенности в процессе эксплуатации**.

Предложение действительно с 1 по 31 марта 2018 года.

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14, и узнайте все подробности предложения.

Лексус Центр Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд вл. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке нового а/м Lexus NX в любой из существующих комплектаций, произведенных с сентября по декабрь 2017 года, предоставляется выгода 150 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м. Количество а/м ограниченно. Срок действия акции С 1 по 31 марта 2018 года. Количество автомобилей ограничено.