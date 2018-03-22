McLaren 720S получает больше мощности с новым пакетом

Тюнинг-ателье Wheelsandmore подготовило для McLaren 720S специальные дополнение в виде пакета, который сделал автомобиль еще мощнее.

Теперь тем, кто жаждет получит еще больше производительности, нежели выдает 4,0-литровый агрегат (720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента), специалисты из Wheelsandmore предлагают приобрести двухэтапное обновление для суперкара Stage 1 и Stage 2. Первый из которых приносит дополнительные 50 лошадиных сил и 80 Нм крутящего момента, а последний — увеличивает отдачу транспортного средства до 800 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Невзирая на то, что Wheelsandmore пока не спешит оглашать динамические характеристики, появилась информация, что 800-сильный McLaren 720S способен ускоряться от нуля до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Помимо указанной модернизации, автомобиль получает регулируемую подвеску, шины Pirelli и набор эксклюзивных колесных дисков, доступный в трех моделях: FIWE, FORK или 6Sporz² с размерностью от 20 до 21 дюйма.