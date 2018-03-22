Ещё
В Саранске в 2018 году начнется серийный выпуск аналога мотороллера «Муравей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саранске в 2018 году начнется серийный выпуск аналога мотороллера «Муравей» 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания «Альтернативная коммерческая компания» (АКТ) намерена в начале апреля 2018 года начать серийный выпуск трициклов (аналогов мотороллеров «Муравей») на производственных мощностях в Саранске (Мордовия) в апреле 2018 года. Инвестиции в проект составили 60 млн рублей, сообщил RNS основатель и руководитель АКТ Антон Савчук.
«Полноценное производство стартует в начале апреля. Пойдут уже полностью доработанные машины, которые будут отгружаться клиентам. До этого момента были созданы машины, которые мы испытывали в течение долгого времени. Инвесторов мы раскрыть не можем, но могу сказать, что это частные инвесторы, которые вложили в этот проект порядка 60 млн рублей», — сказал RNS Савчук.
Он пояснил, что будет организовано производство полного цикла. АКТ самостоятельно изготавливает металлоконструкции (рамы, каркасы, кабина). Большой процент комплектующих — российский. Компания использует для производства трициклов двигатели Lifan объемом 0,2 литра, переднюю подвеску и панель приборов из Китая, уточнил Савчук.
Объемы производства составят в 2018 году около 1 тыс. штук по заранее полученным заказам, в том числе для логистических компаний. Заказчиков трициклов компания пока не раскрывает.
«Панели кабины для нас изготавливает специализированный завод. Нами был создан дизайн, вся конструкторская документация и оснастка для изготовления деталей кабины. Локализация двигателей пока не планируется», — сказал он. Также глава компании сообщил, что дилерская будет развиваться с 2019 года.
Модель может перевозить до 1 тонн грузов. Цена базовой версии составляет от 200 тыс. рублей.
Rambler News Service: последние новости
Nissan поднимет цены на кроссовер Juke и спорткар GT-R после роста утильсбора Ковальчук продаст подаренный BMW X5 за 7,1 млн рублей Hyundai Motor начнет продажи новой модели Genesis в России в апреле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами184
МВД против: что будет с водительскими правами10
Самый дорогой внедорожник в мире17
Российские АЗС массово воруют бензин119
Красота Женевского автосалона37
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение