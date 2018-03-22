В Саранске в 2018 году начнется серийный выпуск аналога мотороллера «Муравей»

Компания «Альтернативная коммерческая компания» (АКТ) намерена в начале апреля 2018 года начать серийный выпуск трициклов (аналогов мотороллеров «Муравей») на производственных мощностях в Саранске (Мордовия) в апреле 2018 года. Инвестиции в проект составили 60 млн рублей, сообщил RNS основатель и руководитель АКТ Антон Савчук.

«Полноценное производство стартует в начале апреля. Пойдут уже полностью доработанные машины, которые будут отгружаться клиентам. До этого момента были созданы машины, которые мы испытывали в течение долгого времени. Инвесторов мы раскрыть не можем, но могу сказать, что это частные инвесторы, которые вложили в этот проект порядка 60 млн рублей», — сказал RNS Савчук.

Он пояснил, что будет организовано производство полного цикла. АКТ самостоятельно изготавливает металлоконструкции (рамы, каркасы, кабина). Большой процент комплектующих — российский. Компания использует для производства трициклов двигатели Lifan объемом 0,2 литра, переднюю подвеску и панель приборов из Китая, уточнил Савчук.

Объемы производства составят в 2018 году около 1 тыс. штук по заранее полученным заказам, в том числе для логистических компаний. Заказчиков трициклов компания пока не раскрывает.

«Панели кабины для нас изготавливает специализированный завод. Нами был создан дизайн, вся конструкторская документация и оснастка для изготовления деталей кабины. Локализация двигателей пока не планируется», — сказал он. Также глава компании сообщил, что дилерская будет развиваться с 2019 года.

Модель может перевозить до 1 тонн грузов. Цена базовой версии составляет от 200 тыс. рублей.