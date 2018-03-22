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Hyundai Motor начнет продажи новой модели Genesis в России в апреле
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Hyundai Motor начнет продажи новой модели Genesis в России в апреле 

Rambler News Service 2 часа назад
Hyundai Motor планирует расширить модельный ряд автомобилей премиального бренда Genesis на российском рынке. Автопроизводитель начнет продажи седана Genesis G70 в России в апреле 2018 года, сообщила компания.
В настоящее время компания предлагает в России модели Genesis G80 и G90. Седан G70 будет после старта продаж импортироваться из Корее, а позднее будет организована сборка автомобилей на мощностях группы «Автотор» в Калининграде, сообщил RNS официальный представитель завода.
Продажи седана Genesis G70 начали в Южной Корее в сентябре 2017 года. Появление модели на других рынках запланировано на 2018 год.
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