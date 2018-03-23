Названа дата российской премьеры Genesis G70

Презентация премиальной модели состоится 12 апреля, сообщает пресс-служба Hyundai . G70 станет третье моделью марки на рынке. В настоящее время, напомним, в России уже продаются G90 и G80, производство которых налажено на мощностях калининградского завода «Автотор».

В январе новинка получила сертификат ОТТС, согласно которому российским покупателям предложат седан с двухлитровым турбомотором в трех вариантах мощности — 197, 247 или 252 л.с. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат», привод — задний либо полный.