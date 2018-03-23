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Названа дата российской премьеры Genesis G70
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Названа дата российской премьеры Genesis G70 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Презентация премиальной модели состоится 12 апреля, сообщает пресс-служба Hyundai. G70 станет третье моделью марки на рынке. В настоящее время, напомним, в России уже продаются G90 и G80, производство которых налажено на мощностях калининградского завода «Автотор».
В январе новинка получила сертификат ОТТС, согласно которому российским покупателям предложат седан с двухлитровым турбомотором в трех вариантах мощности — 197, 247 или 252 л.с. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат», привод — задний либо полный.
Основными конкурентами Genesis G70 на рынке станут Audi A4, BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class. По предварительным оценкам, корейский седан будет стоить около 2 млн рублей, однако официальный прайс-лист, а также информацию о комплектациях рассекретят ближе к старту продаж.
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