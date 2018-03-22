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Genesis подтвердила конкурента «тройки» BMW и C-класса для России
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Genesis подтвердила конкурента «тройки» BMW и C-класса для России 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Genesis, принадлежащая Hyundai, подтвердила появление на российском рынке седана G70. Эта модель поборется за покупателей с Mercedes-Benz C-класса, BMW 3 серии, Audi A4 и Infiniti Q50.
Официальная презентация модели для российского рынка намечена на 12 апреля. При этом в компании Genesis «Мотору» затруднились ответить, когда начнется прием заказов. Стоимость полноприводной модели и ее комплектации также пока не уточняются.
Дебют Genesis G70 состоялся в сентябре 2017 года. Седан построили на той же заднеприводной платформе, что лежит в основе Kia Stinger. 55 процентов компонентов шасси изготовлены из высокопрочной стали.
В декабре того же года в базе Росстандрта появилось одобрение типа транспортного средства для Genesis G70. В документе указано, что модель будет предлагаться в РФ только с двухлитровым турбомотором с тремя степенями форсировки: 197, 247 и 251 лошадиная сила.
Все версии комплектуются восмьидиапазонной автоматической коробкой передач. В ОТТС было указано, что базовая версия модели будет заднеприводной, а машины с двумя мощнейшими моторами укомплектуют еще и системой полного привода.
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