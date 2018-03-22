МВД против: что будет с водительскими правами

МВД не планирует автоматически продлевать водительские права

МВД России разъяснило порядок выдачи и замены водительского удостоверения, выступив против автоматической замены водительских прав по истечении их срока. Кроме того, в ведомстве Владимира Колокольцева прокомментировали резонансную инициативу по внедрению отметки в водительских правах о согласии или отказе автомобилиста стать донором органов.

МВД России выступило 22 марта с подробным разъяснением касательно правил выдачи водительского удостоверения. В частности, ведомство обозначило свою позицию по вопросу автоматического продления водительского удостоверения по истечении его срока действия. Тема стала актуальной после недавнего заявления Департамента информационных технологий Москвы.

«МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве четко дали понять, что все вопросы допуска водителей к управлению находятся в ведении МВД России. Инициативы иных органов власти рассматриваются в рабочем порядке. Вопрос автоматического продления водительских удостоверений не стоит на повестке у ведомства. В таком же ключе в МВД прокомментировали слухи о проведении повторного теоретического экзамена для тех, у кого закончился срок действия удостоверения.

В то же время министерство напоминает, что в соответствии с законом «О безопасности дорожного движения» при замене водительского удостоверения после истечения его срока действия есть требование медицинского освидетельствования водителей, без которого замена невозможна.

«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным. С учетом вышеизложенного, в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано», — сказала Ирина Волк. Кроме того, в МВД отметили, что не существует единой информационной базы с данными о результатах медицинского освидетельствования водителей транспортных средств на предмет наличия у них заболеваний, препятствующих управлению. Вместе с тем сведения о состоянии здоровья являются врачебной тайной и по закону не могут предоставляться третьим лицам.

На сегодня существует несколько способов заменить удостоверение: обратиться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции или МФЦ либо через личный кабинет на Едином портале госуслуг, в последнем случае предоставляется скидка 30% на госпошлину.

Автомобилисту потребуется написать заявление, предоставить свой паспорт, водительское удостоверение, а также медицинское заключение, если права меняются по истечении 10 лет.

Госпошлина за выдачу или обмен прав в настоящее время составляет 2 тыс. рублей, а при оплате через Госуслуги — 1,4 тыс. рублей.

Напомним, что 13 марта с инициативой автоматического продления водительских удостоверений выступил Департамент информационных технологий Москвы. Руководитель аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин сформулировал реализацию этого проекта. «Мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — заявлял чиновник. По его словам, нововведение может вступить в силу к 2025-2030 году. Чукарин отметил, что у столичных властей уже есть ресурсы и инфраструктура, чтобы проинформировать водителя за два месяца до окончания действия прав.

Коснулись в МВД и слухов о введении отметки в водительское удостоверение о согласии или отказе на посмертное донорство. Ирина Волк сказала, что вопрос согласия водителей на так называемое посмертное донорство не обсуждается.

Соответствующая инициатива, обсуждаемая экспертами, готовится к передаче в Минздрав

По сложившейся судебной практике, суды встают на сторону медицинских учреждений в случае исков родственников после изъятия органов. Так, Конституционный суд России считает, что изъятие органов для трансплантации после смерти человека без согласия его родственников допустимо согласно Конституции. Обязанность известить медицинское учреждение о донорстве органов лежит на родственниках умершего. Данная позиция закреплена в двух определениях КС от 04.12.2003г. N 459-О и от 10.02.2016 N 224-О.

Согласно КС, в России установлена модель презумпции согласия, а также система испрошения согласия, когда врачи обязаны обращаться к родственникам за разрешением. Поэтому если медики не смогут связаться с родственниками погибшего либо найти свидетельства его отказа от донорства, они на законных основаниях могут изъять его органы или ткани.

Стоит заметить, что в соответствии со статьей 8 действующего закона РФ от 22 декабря 1992 года №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканях человека» согласие устанавливается по умолчанию. По этой статье, чтобы избежать изъятия органов умершего, близким родственникам или законному представителю нужно известить медиков о своем несогласии или озаботиться этим вопросом при жизни. Гражданин может сделать это как в устной форме при свидетелях, так и в письменной форме, но обязательно заверение руководителем медицинской организации, либо нотариально.

Также КС отметил, что в правительство внесен проект ФЗ «О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации», в котором более подробно описана процедура согласия или отказа быть донором. Поэтому КС считает преждевременным свое вмешательство в этот острый социальный вопрос. По настоящее время законопроект находится на стадии обсуждения.