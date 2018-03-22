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Skoda Rapid станет больше и дороже с 2019 года
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Skoda Rapid станет больше и дороже с 2019 года 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Skoda раскрыла первые подробности про новое поколение бюджетника Rapid. Чешский бренд собирается изменить концепцию семейства модели, расширив его потенциальную аудиторию. Об этом пишет Auto Express.
В 2019 году появится совершенно новый универсал Rapid Spaceback, который станет альтернативой нынешней Octavia и будет конкурировать с бестселлерами рынка Astra и Focus.
Сообщается, что в руководстве Skoda недовольны продажами модели за пределами домашнего рынка. Гораздо большим успехом пользуется «Октавия», которая, тем не менее, отпугивает многих покупателей своими габаритами — длина семейного лифтбека не во всех европейских городах позволяет передвигаться и парковаться с удобством.
Следующий «Рапид» не будет выпускаться в кузове фастбек, сохранив лишь универсальный кузов. Предположительно, откажутся и от названия Spaceback. Актуальное поколение, как известно, строится на базе платформы MQB A0. В следующей версии будет использована эта же тележка, но с небольшим изменением.
Skoda договорилась с концерном Volkswagen и получила право на самую длинную версию этой платформы — это нужно как для нового Rapid, так и для серийной версии компактного кроссовера на основе концепта Vision X, которая может называться Amiq или Anuq.
Длина колесной базы составит 2645 мм, что на 25 мм длиннее, чем у сегодняшней версии Golf. Это позволит существенно увеличить свободное пространство в салоне и повысить уровень всего автомобиля, сделав его больше походим на семейный автомобиль, а не чуть подросшим вариантом Fabia. Читайте статью на QutoЧитайте также:«Липецк» готовится изгнать Lifan со своей землиSkoda будет экспортировать Kodiaq российской сборкиТранспондер для России и Европы станет единым
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