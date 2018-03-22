Skoda Rapid станет больше и дороже с 2019 года

Компания Skoda раскрыла первые подробности про новое поколение бюджетника Rapid. Чешский бренд собирается изменить концепцию семейства модели, расширив его потенциальную аудиторию. Об этом пишет Auto Express.

В 2019 году появится совершенно новый универсал Rapid Spaceback, который станет альтернативой нынешней Octavia и будет конкурировать с бестселлерами рынка Astra и Focus.

Сообщается, что в руководстве Skoda недовольны продажами модели за пределами домашнего рынка. Гораздо большим успехом пользуется «Октавия», которая, тем не менее, отпугивает многих покупателей своими габаритами — длина семейного лифтбека не во всех европейских городах позволяет передвигаться и парковаться с удобством.

Следующий «Рапид» не будет выпускаться в кузове фастбек, сохранив лишь универсальный кузов. Предположительно, откажутся и от названия Spaceback. Актуальное поколение, как известно, строится на базе платформы MQB A0. В следующей версии будет использована эта же тележка, но с небольшим изменением.

Skoda договорилась с концерном Volkswagen и получила право на самую длинную версию этой платформы — это нужно как для нового Rapid, так и для серийной версии компактного кроссовера на основе концепта Vision X, которая может называться Amiq или Anuq.