Областные рынки с самыми высокими продажами подержанных SUV

В прошлом месяце покупатели в России приобрели 80 346 машин класса SUV с пробегом, сообщают в «Автостат Инфо». Это на 2% превышает продажи в этом сегменте в феврале 2017 года — 78 888 авто.

Среди региональных рынков по продажам поддержанных кроссоверов и внедорожников лидирует Москва, где в феврале было продано 5979 таких авто, на 4,23% меньше, чем годом ранее. В Подмосковье, которое занимает второе место по объему перепродаж таких машин, за тот же период было продано 5212 б/у кроссоверов и внедорожников (-1,3%). Третий по величине перепродаж результат был зафиксирован в Питере — 3234 ед. SUV (+4,5%). Далее в рейтинге региональных рынков по продажам SUV с пробегом находятся Амурская область (3111 ед., -20,2%) и Краснодарский край (3014 авто, +6,7%).

ТОП-10 рынков с самыми высокими продажами кроссоверов и внедорожников с пробегом составили также:

Свердловская область — 2223 авто (+18,3%),

Нижегородская область — 2072 ед. (+10%),

Новосибирская область — 2059 машин (-3,5%),

Башкортостан — 1926 ед. (+7,8%),

Татарстан — 1858 шт. (+14,8%).