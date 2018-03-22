Областные рынки с самыми высокими продажами подержанных SUV 

В прошлом месяце покупатели в России приобрели 80 346 машин класса SUV с пробегом, сообщают в «Автостат Инфо». Это на 2% превышает продажи в этом сегменте в феврале 2017 года — 78 888 авто.
Среди региональных рынков по продажам поддержанных кроссоверов и внедорожников лидирует Москва, где в феврале было продано 5979 таких авто, на 4,23% меньше, чем годом ранее. В Подмосковье, которое занимает второе место по объему перепродаж таких машин, за тот же период было продано 5212 б/у кроссоверов и внедорожников (-1,3%). Третий по величине перепродаж результат был зафиксирован в Питере — 3234 ед. SUV (+4,5%). Далее в рейтинге региональных рынков по продажам SUV с пробегом находятся Амурская область (3111 ед., -20,2%) и Краснодарский край (3014 авто, +6,7%).
ТОП-10 рынков с самыми высокими продажами кроссоверов и внедорожников с пробегом составили также:
Свердловская область — 2223 авто (+18,3%),
Нижегородская область — 2072 ед. (+10%),
Новосибирская область — 2059 машин (-3,5%),
Башкортостан — 1926 ед. (+7,8%),
Татарстан — 1858 шт. (+14,8%).
На рынке SUV с пробегом в феврале 2018 года больше всего продавалось автомобилей LADA 2121 — 6504 ед. (-4,6%). Среди наиболее востребованных моделей отметим также Chevrolet NIVA и Toyota Land Cruiser, которые, по данным «Автостат Инфо», разошлись на вторичном рынке в количестве 5309 и 2982 ед. (+8,1% и -11,1% соответственно). Четвертое место в февральском рейтинге занял Toyota RAV4 — 2757 ед. (+1,5%), а пятое — Nissan X-Trail (2274 авто, +2,8%).