Ещё
Рендеры Range Rover SV Convertible: есть ли будущее у модели?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рендеры Range Rover SV Convertible: есть ли будущее у модели? 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель уже экспериментировал с крышей своего внедорожника при создании Evoque, однако решиться ли Land Rover на это снова — пока не уточняется.
По словам представителей компании Evoque Convertible — это «первый в мире роскошный компактный внедорожник с откидным верхом», который, к сожалению, не получил огромное количество приятных комментариев со стороны прессы. Но что же будет, если подобное применить к Range Rover SV и будет ли версия с открытым верхом более рентабельной, нежели купе? Напоминаем, флагманская модель уже предлагается в модификации SV Coupe с минимальной стоимостью от 333 тысяч долларов.
Создание кабриолета зависит от того, сколько клиентов захотят приобрести такую модель. И если же число потребителей, выразивших заинтересованность в Range Rover SV Convertible устроит компанию, можно предложить, что конечный продукт будет очень похож на представленное рендерное изображение. Отмечается, автором фотографии является независимый дизайнер Аксенов Никита.
Auto.Today: последние новости
Dodge отзывает 300 тысяч пикапов Ram 1500 Nissan подтвердил производство электрической концепции IMx BMW представит M2 Competition уже в следующем месяце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами183
МВД против: что будет с водительскими правами10
Самый дорогой внедорожник в мире16
Российские АЗС массово воруют бензин119
Красота Женевского автосалона37
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение