Рендеры Range Rover SV Convertible: есть ли будущее у модели?

Британский производитель уже экспериментировал с крышей своего внедорожника при создании Evoque, однако решиться ли Land Rover на это снова — пока не уточняется.

По словам представителей компании Evoque Convertible — это «первый в мире роскошный компактный внедорожник с откидным верхом», который, к сожалению, не получил огромное количество приятных комментариев со стороны прессы. Но что же будет, если подобное применить к Range Rover SV и будет ли версия с открытым верхом более рентабельной, нежели купе? Напоминаем, флагманская модель уже предлагается в модификации SV Coupe с минимальной стоимостью от 333 тысяч долларов.