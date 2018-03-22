Рендеры Range Rover SV Convertible: есть ли будущее у модели? 

Британский производитель уже экспериментировал с крышей своего внедорожника при создании Evoque, однако решиться ли Land Rover на это снова — пока не уточняется.
По словам представителей компании Evoque Convertible — это «первый в мире роскошный компактный внедорожник с откидным верхом», который, к сожалению, не получил огромное количество приятных комментариев со стороны прессы. Но что же будет, если подобное применить к Range Rover SV и будет ли версия с открытым верхом более рентабельной, нежели купе? Напоминаем, флагманская модель уже предлагается в модификации SV Coupe с минимальной стоимостью от 333 тысяч долларов.
Создание кабриолета зависит от того, сколько клиентов захотят приобрести такую модель. И если же число потребителей, выразивших заинтересованность в Range Rover SV Convertible устроит компанию, можно предложить, что конечный продукт будет очень похож на представленное рендерное изображение. Отмечается, автором фотографии является независимый дизайнер Аксенов Никита.