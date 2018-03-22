«Малыша» Jeep анонсируют 1 июня

С некоторых пор Jeep начал задумываться о том, все ли ниши в компактном сегменте уже закрыты его моделями SUV. Если конкретно, то нужен ли бренду кроссовер меньше, чем Renegade. И, как оказалось, решение FCA уже не за горами.

1 июня итало-американская корпорация выступит со своим новым планом на грядущую пятилетку, в котором, кроме Jeep, будут учтены перспективы и остальных брендов под зонтиком Fiat Chrysler Automobiles: Alfa Romeo , Abarth, Fiat, Chrysler, Dodge Maserati и RAM. На этом-то мероприятии и состоится, вероятно, анонс самого маленького Jeep.

Новый кроссовер, заняв в модельном ряду знаменитого американского бренда позицию ниже Renegade, будет также и самым дешевым из современных Jeep. CEO компании Майк Мэнли подтвердил в своем интервью журналу Autocar, что подобные слухи небеспочвенны: «автомобиль меньше Renegade действительно очень интересен для нас и мы активно рассматриваем этот проект».

Причиной, которая подталкивает Jeep к положительному решению вопроса является динамичный рост сегмента маленьких SUV в Европе и Латинской Америке. В то же время, Мэнли уточнил, что для Китая подобная модель не рассматривается, поскольку на этом рынке фокус спроса на маленькие кроссоверы смещен в пользу местных брендов, предлагающих очень сильное соотношение цены-качества. Не попадет новинка и в США.

Скорее всего, в основе нового Джипа будет лежать платформа от Fiat Panda следующего поколения. Напомним, что в свое время Renegade унаследовал свою тележку также от Fiat, но в данном случае 500X. Все элементы ходовой Jeep получит от Panda 4x4, а на долю американцев выпадет разработка кузова и салона.

Кроме того, мероприятие 1 июня нынешний глава FCA Серджио Маркионне может использовать для объявления имени своего преемника, поскольку сам Маркионне покидает свой пост в конце года.