LADA Vesta SW Cross стала обладателем Гран-при журнала «За рулем»

Автомобиль награжден в номинации «Компактные кроссоверы».

Помимо основных номинаций, редакция журнала учредила еще шесть специальных. В номинации «Ломая стереотипы» награды удостоены модели LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Призы с изображением Золотого Пегаса были переданы исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Яну Птачеку.

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross вышли на рынок в октябре 2017 года. Новинки укрепили позиции популярного в России семейства Vesta — сегодня оно входит в топ-3 российского авторынка, а по итогам января 2018 года LADA Vesta впервые стала абсолютным бестселлером в России.

Покупатели оценили стиль, просторный салон, комфорт, спортивную управляемость и проходимость кроссовера LADA Vesta SW Cross. Дорожный просвет достигает 203 мм под картером двигателя. Помимо высокого клиренса, у LADA Vesta SW Cross гладкое днище без выступающих элементов, компактные свесы кузова и крупные 17-дюймовые колеса. Таким образом, автомобиль всегда готов к любым дорожным условиям, как и положено кроссоверу.

В 2018 году премия Гран-при журнала «За рулем» присуждалась в 23-й раз. За звание лучших новинок российского автомобильного рынка боролись 48 автомобилей в десяти классах. Читатели журнала «За рулем» и сайта zr.ru голосовали за автомобили, оценивая их по трем критериям — «Техника», «Дизайн» и «Практичность». При этом LADA Vesta SW Cross стала абсолютным лидером в своем классе не только по общему числу баллов (11 458), но и по количеству баллов в разделе «Практичность» (7066).