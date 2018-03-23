Крошечные внедорожники японцев, которые нам бы тоже пригодились

Если у вас есть «Ока» или какой-нибудь другой маленький автомобиль, кажущийся вам совершенно бесполезным, не спешите сдавать его в металлолом или превращать в собачью будку. Попробуйте примерить к нему… мосты от УАЗа или, скажем, Suzuki Jimny . Примером для подражания и источником вдохновения станут внедорожники, которые построены японской компании Pro Staff.

Особую пикантность этим маленьким «проходимцам» придает то, что создают их на базе кей-каров, то есть, городских микрокаров со стандартизированными габаритами, имеющих парковочные льготы. Так, их длина не должна превышать 3,4 м, ширина — 1,48 м, при этом высота может доходить до 2 м. Двигатель — 660-кубовый мощностью 64 л.с., а грузоподъемность — до 350 кг.

Столь компактные машины ставят на мосты от Suzuki Jimny с другими пружинами и амортизаторами. Силовую структуру кузова усиливают, чтобы она могла выдерживать нагрузки, которые возможны на бездорожье с новой зависимой подвеской. Судя по всему, подобная техника способна творить на пересеченной местности чудеса благодаря традиционным оффроудным добродетелям — легкости, поразительной внедорожной геометрии и большому дорожному просвету. Лайк однозначно!