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Крошечные внедорожники японцев, которые нам бы тоже пригодились
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Крошечные внедорожники японцев, которые нам бы тоже пригодились 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Если у вас есть «Ока» или какой-нибудь другой маленький автомобиль, кажущийся вам совершенно бесполезным, не спешите сдавать его в металлолом или превращать в собачью будку. Попробуйте примерить к нему… мосты от УАЗа или, скажем, Suzuki Jimny. Примером для подражания и источником вдохновения станут внедорожники, которые построены японской компании Pro Staff.
Особую пикантность этим маленьким «проходимцам» придает то, что создают их на базе кей-каров, то есть, городских микрокаров со стандартизированными габаритами, имеющих парковочные льготы. Так, их длина не должна превышать 3,4 м, ширина — 1,48 м, при этом высота может доходить до 2 м. Двигатель — 660-кубовый мощностью 64 л.с., а грузоподъемность — до 350 кг.
Столь компактные машины ставят на мосты от Suzuki Jimny с другими пружинами и амортизаторами. Силовую структуру кузова усиливают, чтобы она могла выдерживать нагрузки, которые возможны на бездорожье с новой зависимой подвеской. Судя по всему, подобная техника способна творить на пересеченной местности чудеса благодаря традиционным оффроудным добродетелям — легкости, поразительной внедорожной геометрии и большому дорожному просвету. Лайк однозначно!
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