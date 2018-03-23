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Hamann добавил агрессии универсалу BMW 5-Series Touring
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Hamann добавил агрессии универсалу BMW 5-Series Touring 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Тюнинг-ателье Hamann, известное своими потрясающими проектами по доработке автомобилей ведущих мировых производителей, официально презентовало модернизированный универсал BMW 5-Series Touring нового поколения G31. Доработанный автомобиль оценили в €105 000 (порядка 7 400 000 рублей).
За основу нового проекта был взят стандартный «сарай» BMW 540i xDrive Touring. Все доработки ателье коснулись исключительно внешнего вида автомобиля. То есть, техническая «начинка» модели осталась нетронутой. Напомним, что эта модификация универсала питается от 3,0-литрового рядного 6-цилиндрового мотора с наддувом.
Модернизированный «сарай» BMW 540i xDrive Touring by Hamann получил заниженную подвеску, пересмотренный аэродинамический обвес, чёрные патрубки выхлопной системы и набор уникальных 21-дюймовых колёсных дисков с низкопрофильными шинами.
В салоне доработанного универсала BMW 540i xDrive Touring by Hamann можно обнаружить фирменные эксклюзивные напольные коврики и алюминиевые накладки на педалях. также в компании отметили, что взятый за основу модернизации автомобиль с завода имеет богатое оснащение.
Например, в арсенале представленного «сарая» значатся такие «фишки», как панорамная крыша, пакет M Sports, камера заднего вида, рулевое колесо с обогревом, акустика Harman Kardon, мультимедиа-система с функцией управления жестов, проекционный дисплей Head-Up, адаптивные светодиодные фары и многое другое.
Отметим, что в Европе универсал BMW 540i xDrive Touring можно приобрести по минимальной цене €66 350 (около 4 680 000 рублей). Если же полностью укомплектовать автомобиль доступными заводскими опциями, то его стоимость может «подпрыгнуть» до €90 000. Тюнер же предлагает свою версию модели по цене €104 900 (порядка 7 400 000 рублей).
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