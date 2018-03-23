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Новый Audi RS6 Avant будет 605-сильным
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Новый Audi RS6 Avant будет 605-сильным 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Совсем недавно немецкая премиальная марка Audi официально презентовала седан A6 нового поколения, и теперь в сети начали появляться пикантные подробности о следующей генерации «заряженной» модели Audi RS6.
Как сообщает авторитетный немецкий ресурс Autobild, «заряженная» версия «шестёрки», как и прежде, будет доступна только в кузове универсал — Audi RS6 Avant. Премьера автомобиля состоится в следующем году, а в её моторном отсеке будет расположен движок 4.0 V8 твин-турбо, который знаком по моделям Porsche Cayenne Turbo и Lamborghini Urus.
По данным немецкого издания, базовая версия «заряженного» универсала Audi RS6 Avant нового поколения окажется 605-сильной. Это больше чем у предшественника. Но, актуальная версия модели Audi RS6 Avant доступна в модификации performance, которая также предлагается с 605-сильным мотором (700 Нм).
Но. Как отмечает издание, позже компания предложит «сарай» Audi RS6 Avant performance новой генерации. Упомянутый выше двигатель 4.0 V8 твин-турбо в этом автомобиле будет генерировать 650 сил и 800 Нм крутящего момента.
Отметим, что официальные представители немецкого бренда пока никак не комментируют эту информацию. В любом случае новый Audi RS6 Avant по-прежнему будет конкурировать с такими моделями, как Mercedes-AMG E 63 S (610 л.с.) и BMW M5 (600 л.с.).
Напомним, «заряженный» универсал Audi RS6 Avant performance актуального поколения оснащён модифицированным двигателем 4.0 V8 TFSI (605 л.с.). Разгон с 0 до 100 км/ч — 3,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отсечке 305 км/ч.
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