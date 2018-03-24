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Новый Audi RS6 может иметь до 650 л.с. и версию седан
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Новый Audi RS6 может иметь до 650 л.с. и версию седан 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
В начале марта дебютировал новый Audi А6, но в сЕти стали появляться слухи о приближающихся версиях S6 и RS6.
Судя по сведениям инсайдеров, хардкорный универсал будет предложен в кузове седан, а мощность его достигнет 650 л.с.
Основными рынками сбыта новой Audi А6 станет Китай и США, а его главными конкурентами — четырехдверные BMW M5 и Mercedes-AMG E63.
Примечательно, что новый RS6 может иметь до 650 л.с. с дополнительным пакетом производительности. Между тем стандартная модель RS6 производит 560 л.с. в базовой комплектации, но дополнительная производительность составляет до 605 л.с.
В то время как RS 7 может получить более мощный гибридный вариант, но вряд ли это будет одна и та же технология перенесет на RS 6.
Конечно, вся эта информация на уровне слухов, но достоверно известно что Audi RS6, когда поступит на рынок, будет оснащен совершенно новым, легким дизайном и мощным двигателем V8.
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