«Заряженный» Audi RS6 выйдет в продажу в 2019 году

Ингольштадтский автогигант Audi собирается начать продажи «заряженной версии новой генерации A6 уже в 2019 году. Об этом в интервью немецким СМИ рассказал один из топ-менеджеров марки.

По предварительным данным, новый Audi RS6 будет укомплектован 4-литровым бензиновым турбированным агрегатом V8 с отдачей в 605 лошадиных сил. Самой мощной модификацией этой модели окажется версия Performance, которая будет задействовать 650-сильный мотор.

Кроме того, ожидается, что новое поколение Audi RS6 будет продаваться не только в кузове универсал, но и в версии седан.