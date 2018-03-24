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«Заряженный» Audi RS6 выйдет в продажу в 2019 году
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«Заряженный» Audi RS6 выйдет в продажу в 2019 году 

Daily-Motor 30 минут назад
Фото: Daily-Motor
Ингольштадтский автогигант Audi собирается начать продажи «заряженной версии новой генерации A6 уже в 2019 году. Об этом в интервью немецким СМИ рассказал один из топ-менеджеров марки.
По предварительным данным, новый Audi RS6 будет укомплектован 4-литровым бензиновым турбированным агрегатом V8 с отдачей в 605 лошадиных сил. Самой мощной модификацией этой модели окажется версия Performance, которая будет задействовать 650-сильный мотор.
Кроме того, ожидается, что новое поколение Audi RS6 будет продаваться не только в кузове универсал, но и в версии седан.
Напомним, что новая генерация модели Audi A6 состоялась в марте этого года в рамках автовыставки в Женеве (Geneva Motor Show-2018).
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