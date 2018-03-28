Заряженный хэтчбек Audi RS5 Sportback дебютировал в Нью-Йорке

На открывшемся автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера заряженного хэтчбека Audi RS5 Sportback.

Автомобиль получил двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л. с., работающий в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость составляет 249 км/ч.

Базовое оснащение включает 19-дюймовые диски, систему выбора одного из трех режимов вождения, спортивную подвеску RS. За доплату машину укомплектуют спортивной подвеской RS plus с керамическими тормозами и динамическим рулевым управлением.

Интерьер получил спортивные руль и сиденья, обитые кожей, а также виртуальную приборную панель.

Продажи заряженной версии стартуют в ближайшее время, на российский же рынок хэтчбек попадет не раньше первой половины 2019 года. Цены пока не объявлены.

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