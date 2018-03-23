Ещё
На рынок вышел новый рамный внедорожник Roewe RX8
Далее:
Читайте также:
Ещё

На рынок вышел новый рамный внедорожник Roewe RX8 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг SAIC начал продажи нового флагманского вседорожника Roewe RX8.
«Проходимец» уже можно заказать в китайских дилерских центрах. Стоимость комплектации с моноприводом начинается от 223 800 юаней (2 032 000 руб.), а 4WD версия получила ценник от 258 800 юаней (2,3 млн руб.). В будущем линейку модификаций расширят.
Рамный автомобиль лежит на «тележке», на которой уже построен Maxus D90. Внедорожник выполнен в стилистике младшего собрата Roewe RX5. Салон авто украсили цифровой панелью приборов и информационно-развлекательной системой с огромным сенсорным экраном.
Габариты нового Roewe RX8 больше, чем у модели Toyota Land Cruiser Prado: 4923 х 1930 х 1810 мм, расстояние между осями составляет 2850 мм, клиренс равен 235 мм. Новая модель будет выпускаться в трехрядном салоне на 7 или 8 посадочных мест.
Оснащаться внедорожник будет двухлитровым турбодвижком с отдачей 224 силы. В тандеме с ним трудиться 6-диапазонный автомат от Aisin.
Car.ru: последние новости
Весной в Россию приедет серийный Chevrolet Traverse Besturn X80 от FAW наращивает продажи большими темпами Названа стоимость Mercedes-Benz AMG-G-Class для российского авторынка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские АЗС массово воруют бензин120
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами199
Самый дорогой внедорожник в мире20
УАЗ улучшил качество сборки своих внедорожников
Кроссовер Chevrolet для РФ получит телевизор1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение