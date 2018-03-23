Кроссовер Mustang или кто укусил Ford? 

Вирус кроссоверостроения — страшная вещь. Никогда не знаешь, насколько далеко зайдет реакция. Какая дрянь укусила разработчиков Ford — не понятно. Но, представляя будущий Mustang GT500, они вдруг заговорили о кроссовере на базе Mustang. И ладно бы просто кто-то брякнул. Нет, об этом заговорил Джим Фарли. А он, между прочим, президент Ford Global Markets.
И вот появился такой, пока еще неофициальный, а вполне себе любительский рендер. Как видите, это Ford Mustang с увеличенным дорожным просветом. Бордюров точно можно не бояться.
Фарли картинку одобрил и даже заявил, что у компании примерно такое же видение будущего кросс-Mustang. Более того, фирма планирует сделать его электрическим.
Мы не уверены, но Ford стоит усилить охрану штаб-квартиры. Говорят, что фанаты Mustang очень недовольны…
Фото: motor1.com