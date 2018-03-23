Ещё
Кроссовер Mustang или кто укусил Ford?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Mustang или кто укусил Ford? 

Car-Mania 52 минуты назад
Фото: Car-Mania
Вирус кроссоверостроения — страшная вещь. Никогда не знаешь, насколько далеко зайдет реакция. Какая дрянь укусила разработчиков Ford — не понятно. Но, представляя будущий Mustang GT500, они вдруг заговорили о кроссовере на базе Mustang. И ладно бы просто кто-то брякнул. Нет, об этом заговорил Джим Фарли. А он, между прочим, президент Ford Global Markets.
И вот появился такой, пока еще неофициальный, а вполне себе любительский рендер. Как видите, это Ford Mustang с увеличенным дорожным просветом. Бордюров точно можно не бояться.
Фарли картинку одобрил и даже заявил, что у компании примерно такое же видение будущего кросс-Mustang. Более того, фирма планирует сделать его электрическим.
Мы не уверены, но Ford стоит усилить охрану штаб-квартиры. Говорят, что фанаты Mustang очень недовольны…
Фото: motor1.com
Car-Mania: последние новости
Hyundai усилит Tucson Все, что мы знаем про новый Toyota RAV4 Появился любительский рендер кроссовера Skoda Vision X
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские АЗС массово воруют бензин120
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами199
Самый дорогой внедорожник в мире20
УАЗ улучшил качество сборки своих внедорожников
Кроссовер Chevrolet для РФ получит телевизор1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение