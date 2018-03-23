Кроссовер Mustang или кто укусил Ford?

Вирус кроссоверостроения — страшная вещь. Никогда не знаешь, насколько далеко зайдет реакция. Какая дрянь укусила разработчиков Ford — не понятно. Но, представляя будущий Mustang GT500, они вдруг заговорили о кроссовере на базе Mustang. И ладно бы просто кто-то брякнул. Нет, об этом заговорил Джим Фарли . А он, между прочим, президент Ford Global Markets.

И вот появился такой, пока еще неофициальный, а вполне себе любительский рендер. Как видите, это Ford Mustang с увеличенным дорожным просветом. Бордюров точно можно не бояться.

Фарли картинку одобрил и даже заявил, что у компании примерно такое же видение будущего кросс-Mustang. Более того, фирма планирует сделать его электрическим.

Мы не уверены, но Ford стоит усилить охрану штаб-квартиры. Говорят, что фанаты Mustang очень недовольны…

Фото: motor1.com