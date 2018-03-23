Приключения пикапов в России

На заре автомобилестроения пикапы выпускались исключительно как рабочие машины с минимальным набором удобств. Сейчас все изменилось. Ими пользуются не только, чтобы перевозить груз, но и с удобством добираться до пункта назначения. К сожалению, отечественный рынок не богат пикапами, и за последнее время выбор стал только меньше.

Ульяновский автозавод то и дело радует любителей бездорожья и активного отдыха новыми модернизациями. На этот раз обновлению подвергся УАЗ Пикап.

Как обычно, немного изменили дизайн и интерьер. Но УАЗы любят не за внешний вид, а за внедорожные способности, вместительность и цену.

С проходимостью все хорошо (проверено многочисленной армией поклонников off-road). Высокий дорожный просвет, рамная конструкция, жестко подключаемый полный привод, а также блокировка заднего дифференциала позволяют не волноваться, перепрыгивая очередное препятствие.

Багажник может вместить 1181 литров, а если установить кунг — 2243 литра. Грузоподъемность — 725 кг, ее с лихвой хватит для бытовых нужд.

На УАЗы устанавливаются двигатели ЗМЗ 40906 объемом 2,7-литра и мощностью 135 лошадиных сил, с механической 5-ступенчатой коробкой. Для любителей автоматов — АКПП на ульяновских пикапах как не было, так и нет.

Цены на УАЗ Пикап демократичны. Версия «Классик» обойдется в 700 тысяч рублей. А если захотите максимальную комплектацию, готовьтесь потратить 1 миллион 44 тысячи рублей.

В 2009 году немцы выпустили на рынок не просто рабочую лошадку, но и вполне комфортабельный пикап под название Amarok. В 2016 году он претерпел первую модернизацию, и с новыми силами отправился покорять автомобильные рынки, в том числе и российский.

Среди всех официально представленных у нас пикапов Amarok выделается самым мощным двигателем — V6 TDI дизелем. В обычном режиме он выдает 224 лошадиных силы. А в пиковых из него можно выжать до 245 «лошадок». Другие версии тоже имеются. Для тех, кто хочет сэкономить на топливе, стоит присмотреться к версиям с 2.0-литровыми моторами TDI и biTDI.

Коробок две на выбор, так же, как и систем полного привода. Для любителей полазить по буеракам подойдет 6-ступенчатая «механика» с подключаемым полным приводом и «понижайкой», а для любителей ездить с комфортом — 8-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.

На отечественном рынке новый Volkswagen Amarok у официальных дилеров можно приобрести по минимальной цене 2 миллиона 167 тысяч рублей. За специальные версии будьте готовы отдать до 3,5 миллиона рублей.

Foton Tunland

Китайские производители пикапов на нашем рынке представлены фирмой Foton. Кампания молодая, всего 22 года на рынке. А пикапы выпускает и того меньше — первый Foton Tunland сошел с конвейера только в 2014 году.

По техническим данным здесь нет, конечно, ничего выдающегося. Под капотом размещается дизель Cummins ISF 2.8-литра мощностью 163 лошадиных силы. Коробка передач — 5-ступенчатая механика от Getrag. Дорожный просвет 200 мм. Раздатка BorgWarner c «понижайкой». Грузоподъемность 925 килограммов.

Foton Tunland — это обычный рабочий автомобиль с претензией на комфортабельность. В начальной комплектации имеются подушки безопасности, АБС, кондиционер, CD-проигрыватель и обойдется она в 1 миллион 550 тысяч рублей. Более продвинутая версия Comfort отличается лишь кожаным салоном и двумя дополнительными динамиками. Эти опции поднимут цену на 50 тысяч рублей.

Итальянцы тоже представили на суд отечественных автолюбителей свой пикап — Fiat Fullback. Внешне это практически брат-близнец японца Mitsubishi L200, который также официально представлен в России.

Из особенностей можно выделить силовой агрегат, который совмещает в себе легкость и мощность. На выбор тут дизель объемом 2,4-литра и мощностью 150 лошадиных сил, либо такой же по объему дизель, но мощнее на 30 «лошадок». Автомобиль идет в комплекте либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с 5-ступенчатым «автоматом».

Максимальная грузоподъемность — 1 тонна. Масса буксируемого прицепа — не более 3,1 тонны. Подключаемый полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.

Комплектации представлены на любой вкус. Минимально машина обойдется в 1 млн 600 тысяч рублей. А максимум — 2 млн 290 тысяч.

Один из самых популярных и надежных пикапов, производится с далекого 1968 года. Сейчас в продаже восьмое поколение автомобилей. Машина немного прибавила в длине и ширине, и незначительно убавила в высоте.

Интерьер довольно сильно переработали. Внутренне убранство стало конкурировать с дорогими внедорожниками. Места в салоне достаточно, чтобы свободно расположиться пяти пассажирам.

На пикап устанавливается система безключевого запуска двигателя, современная мультимедийная система, складывающиеся зеркала и множество других приятных мелочей.

Пикап представлен двумя вариациями силовых агрегатов. Первый — 2,4-литровый 4-цилиндровый дизель мощностью 150 лошадиных сил и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Второй — 2,8-литровый дизель со 177 «лошадками» и автоматической 6-ступенчатой коробкой.

Ценовой разброс на новый Toyota Hilux составляет от 2 миллионов 115 тысяч за минимальную комплектацию до 2 миллионов 584 тысяч за максимальную.

Mercedes X-class

Недавно российские дилеры стали принимать заказы на пикапы Mercedes X-класса. Но машины к нам поступят не раньше июня, и по цене могут неприятно удивить даже подготовленных потенциальных покупателей.

На отечественный рынок планируют поставлять Mercedes X 220d с четырехцилиндровым 2,3-литровым турбированным дизелем Nissan мощностью 163 лошадиных силы. В комплекте идет 6-ступенчатая механическая коробка передач и жестко подключаемый полный привод.

Версия Mercedes X 250d оснащается тем же самым двигателем Nissan, но с двойным турбонаддувом, из-за чего получается увеличить мощность 190 «лошадок». На эту модель устанавливается 7-ступенчатый «автомат».

Минимальная комплектация Mercedes X 220d Pure обойдется в 2 млн 899 тысяч рублей. Версия Progressive оценивается в 3 млн 169 тысяч рублей. А Mercedes X 250d с кожаным салоном, климат-контролем и прочими атрибутами статусного авто будет стоить не меньше 3 млн 499 тысяч рублей.

Новости авто: Стала известна стоимость путешествия из Москвы в Петербург по платной трассе М-11