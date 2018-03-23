Geely обновила кросс-хэтчбек Emgrand GS

Китайская компания Geely опубликовала первые официальные фотографии обновлённого высокого хэтчбека Emgrand GS. Комплектации и цены рестайлингового автомобиля огласят в ближайшее время.

Напомним, 5-дверная модель Geely Emgrand GS, выполненная «в стиле SUV», доступна в Китае с 2016 года. Автомобиль предлагается в двух версиях: стандартной и «под спорт». Судя по опубликованным снимкам, перед нами «спортивная» вариация модели, поскольку у автомобиля имеются красные тормозные суппорты.

Обновлённый автомобиль Geely Emgrand GS обзавёлся пересмотренной решёткой радиатора, новым передним и задним бампером, а также модифицированной светотехникой. Известно, что клиренс «посвежевшего» хэтча увеличен на 13 мм — до 193 мм.

По информации наших китайских коллег, обновлённый кросс-хэтч Geely Emgrand GS получил новый 1,4-литровый двигатель с наддувом, мощностью 133 л.с. (215 Нм). Этот двигатель пришёл на смену мотору 1.3 (129 л.с., 185 Нм). Помимо этого, для автомобиля будет доступен прежний 1,8-литровый 133-сильный агрегат. Трансмиссии — 6МКП или «робот» с двойным сцеплением. Тип привода — передний.

Полномасштабная премьера обновлённого Geely Emgrand GS состоится в ближайшее время. Скорее всего, во время публичного дебюта новинки производитель огласит цены и комплектации. «Дореформенный» автомобиль доступен в КНР по минимальной цене от 77 800 юаней (порядка 699 000 рублей).

Стоит напомнить, что кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS был представлен россиянам на Московском автосалоне 2016 года, под названием Geely Emgrand Cross. Предполагалось, что автомобиль выйдет на наш рынок, но этого до сих пор так и не произошло.