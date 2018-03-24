Рейтинг моделей по выручке с продаж: Hyundai Creta обошел KIA Rio

Аналитический центр «Автостат Инфо» провел исследование рынка продаж новых легковых автомобилей с учетом их средневзвешенных цен в феврале 2018 года. Эксперты компании сформировали список моделей, которые продемонстрировали наиболее высокие показатели выручки с продаж в отчетный месяц.

Лидером по этому показателю в феврале этого года стал кроссовер Hyundai Creta. При проданных 5016 ед. таких автомобилей и средневзвешенной цене в 1 056 291 рубль показатель выручки с продаж составил 5,3 млрд рублей. Корейский KIA Rio занимает второе место по количеству денежных средств, полученных с реализации в феврале, — 5,27 млрд рублей (всего продано 6545 таких машин по средневзвешенной цене в 804 802 рубля). На третье место вышла LADA Vesta . Всего было продано 6129 новых «Вест» по средневзвшенной цене в 652 256 рублей за автомобиль. Выручка с продаж этой модели в феврале достигла 4 млрд рублей.

Далее в рейтинге следуют две модели класса SUV — это Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. В прошлом месяце в России было продано 2204 кроссовера Volkswagen Tiguan, средневзвшенная цена на такой автомобиль составила 1 753 524 рубля, а объем выручки с продаж достиг 3,86 млрд рублей. В тот же период продажи Toyota RAV4 составили 1791 ед., а средневзвешенная цена — 1 695 301 рубль. Оборот с реализации такого количества машин составил 3,04 млрд рублей.

ТОП-10 моделей-лидеров по выручке с продаж в феврале 2018 года по версии «Автостат Инфо» составили:

KIA Sportage — 2,82 млрд рублей, продано 1889 ед., средневзвешенная цена — 1 491 705 рублей,

Toyota Camry — 2,66 млрд рублей, 1721 авто, 1 547 247 рублей,