Самые востребованные KIA на вторичном авторынке России

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке автомобилей с пробегом в РФ и выяснили, какие машины KIA пользовались наибольшим спросом в России в феврале 2018 года.

Лидером вторичных продаж стала модель KIA Rio , которая в отчетный период разошлась на рынке в количестве 5228 ед., что на 27,5% превысило результат перепродаж 2017 года — 4099 авто. На втором месте среди KIA с пробегом находится модель cee’d, перепродажи которой увеличились в феврале на 9% и составили 2230 ед. Большим спросом пользуется и внедорожник KIA Sportage . В феврале 2019 года покупатели приобрели 2146 таких машин с пробегом, что на 16,8% превысило перепродажи за февраль 2017 года.

В феврале нынешнего года, согласно данным статистики «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели 14 718 автомобилей KIA с пробегом. Это оказалось на 14% больше, чем было перепродано годом ранее. Объем реализации б/у машин марки KIA за январь-февраль вырос на 19,4% в годовом сравнении и составил 28 610 ед.