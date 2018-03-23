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Самые востребованные KIA на вторичном авторынке России
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Самые востребованные KIA на вторичном авторынке России 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке автомобилей с пробегом в РФ и выяснили, какие машины KIA пользовались наибольшим спросом в России в феврале 2018 года.
Лидером вторичных продаж стала модель KIA Rio, которая в отчетный период разошлась на рынке в количестве 5228 ед., что на 27,5% превысило результат перепродаж 2017 года — 4099 авто. На втором месте среди KIA с пробегом находится модель cee’d, перепродажи которой увеличились в феврале на 9% и составили 2230 ед. Большим спросом пользуется и внедорожник KIA Sportage. В феврале 2019 года покупатели приобрели 2146 таких машин с пробегом, что на 16,8% превысило перепродажи за февраль 2017 года.
Среди наиболее востребованных KIA с пробегом в феврале 2018 года в РФ отметим: KIA Cerato (1136 авто, +6,4%), KIA Sorento (1116 шт., +19,7%), а также KIA Spectra (1102 авто, -4%) и KIA Optima (472 ед., +31%).
В феврале нынешнего года, согласно данным статистики «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели 14 718 автомобилей KIA с пробегом. Это оказалось на 14% больше, чем было перепродано годом ранее. Объем реализации б/у машин марки KIA за январь-февраль вырос на 19,4% в годовом сравнении и составил 28 610 ед.
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