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Nissan будет продавать по 1 млн электромобилей в год
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Nissan будет продавать по 1 млн электромобилей в год 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Компания Nissan Motor объявила о планах продавать 1 млн электромобилей (EV) ежегодно к 2022 году, передает Reuters.
В компании добавили, что сконцентрируются на моделях с более низким уровнем выбросов, включая гибридные бензиновые автомобили, а не на более дорогих технологиях, к которым относятся подзаряжаемые электроавтомобили.Nissan и ее конкуренты планируют начать разработку и производство электромобилей в ответ на ужесточение правил выбросов по всему миру, даже если спрос на такие автомобили остается ограниченным из-за их высокой стоимости и слабо развитой инфраструктуры зарядочных станций. Японский автопроизводитель заявил в пятницу, что в течение следующих четырех лет он разработает восемь новых EV с полной батареей, включая четыре модели для Китая, где компания планирует расширить свое присутствие. Люксовый бренд компании Infiniti начнет выпускать новые модели электромобилей с 2021 года, добавили в Nissan. К 2022 году автомобили, оснащенные бензино-гибридной технологией, скорее всего, будут составлять большинство среди электромобилей Nissan. Такие транспортные средства используют бензин для питания двигателя автомобиля, требуя гораздо меньшего заряда, чем EV, и поэтому они дешевле в производстве. "Сердцем нашей стратегии с точки зрения электрификации являются батареи EV и технология e-Power", — заявил журналистам на брифинге директор по планированию Nissan Филипп Клейн. Он не раскрыл запланированные инвестиции Nissan в разработку новых EV.Nissan и ее автопроизводители, французские Renault SA и Mitsubishi Motors Corp вместе планируют запуск 17 электрических моделей в рамках своей стратегии по достижению уровня ежегодных продаж автомобилей в 14 млн единиц к 2022 году по сравнению с 10,6 млн единиц в 2017 году. Клейн добавил, что дорожные испытания для беспилотного автомобиля автопроизводителя следуют «самым высоким уровням безопасности», и что Nissan не планирует прекращать тестирование своей технологии после несчастного случая со смертельным исходом, связанного с беспилотным автомобилем Uber Technologies в Соединенных Штатах ранее на этой неделе. Мировые автопроизводители и технологические компании сталкиваются с растущим давлением, чтобы доказать, что их автоматизированные управляющие функции, находящиеся в стадии разработки, безопасны для использования на дорогах общего пользования в свете аварии. В рамках своей среднесрочной стратегии до 2022 года Nissan и ее партнеры в Renault и Mitsubishi Motors планируют запустить в общей сложности 40 автомобилей с автономным приводом (AD) и стать оператором самообслуживания, проката автомобилей.
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