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Nissan планирует через 4 года продавать 1 млн электромобилей ежегодно
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Nissan планирует через 4 года продавать 1 млн электромобилей ежегодно 

Прайм 56 минут назад
Фото: Прайм
Японский автопроизводитель Nissan Motor в рамках стратегии развития направления электромобилей планирует к 2022 финансовому году продавать 1 миллион таких машин в год, говорится в сообщении компании.
Nissan уточняет, что данная цифра включает в себя как полностью электрифицированные модели, так и гибридные. Согласно прогнозам компании, на данное направление к 2022 году будет приходиться 40% продаж Nissan в Японии и Европе. К 2025 году этот показатель должен достичь в этих регионах 50%, в США он может составить 20-30%, а в Китае — 35-40%.
Компания в рамках своей стратегии, помимо прочего, планирует к 2022 году разработать восемь полностью электрифицированных моделей автомобилей, учитывая успех на рынке нового Nissan Leaf, а также с 2021 года электрифицировать новые модели Infiniti.
Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, с 1999 года входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании насчитывает около 247,5 тысячи человек. Компания выпускает более 60 моделей автомобилей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.
В сентябре стратегический альянс Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors объявлял о планах выпустить 12 новых экологичных электромобилей к 2022 году. В рамках плана альянс также планирует достичь срока зарядки батарей за 15 минут, чего хватит на 230 километров пути по сравнению с 90 километрами в 2016 году.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России в 2016 году было приобретено 74 электромобиля, а в 2017-м — 95, в том числе 29 электрокаров Nissan Leaf (второе место по популярности после продукции компании Tesla).
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