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Владельцам BMW и Toyota выплатили компенсации после падения машин в «ТрансТехСервисе»
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Владельцам BMW и Toyota выплатили компенсации после падения машин в «ТрансТехСервисе» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В компании «ТрансТехСервис» заявили о компенсации владельцам автомобилей BMW и Toyota после инцидента в казанском сервисном центре. Напмним, BMW упал на автомобиль Toyota. «Владельцу седана Toyota Corolla была выплачена сумма денег, превышающая рыночную стоимость его автомобиля. Второй клиент „ТТС“ — владелец BMW получил компенсацию всех его затрат, связанных с текущим обслуживанием и ремонтом его машины», — говорится в официальном заявлении. Компания подтверждает, что инцидент произошел из-за невнимательности и неосторожности мастеров сервисного центра. В «ТрансТехСервисе» с сожалением отмечают, что никто не застрахован от ошибок. Напомним, две машины получили серьезные повреждения в результате инцидента, произошедшего в сервисном центре «ТТС Гарант». Там автомобиль BMW упал с подъемника и придавил стоящий внизу седан ToyotaCorolla.
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