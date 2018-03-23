Владельцам BMW и Toyota выплатили компенсации после падения машин в «ТрансТехСервисе» 

В компании «ТрансТехСервис» заявили о компенсации владельцам автомобилей BMW и Toyota после инцидента в казанском сервисном центре. Напмним, BMW упал на автомобиль Toyota. «Владельцу седана Toyota Corolla была выплачена сумма денег, превышающая рыночную стоимость его автомобиля. Второй клиент „ТТС“ — владелец BMW получил компенсацию всех его затрат, связанных с текущим обслуживанием и ремонтом его машины», — говорится в официальном заявлении. Компания подтверждает, что инцидент произошел из-за невнимательности и неосторожности мастеров сервисного центра. В «ТрансТехСервисе» с сожалением отмечают, что никто не застрахован от ошибок. Напомним, две машины получили серьезные повреждения в результате инцидента, произошедшего в сервисном центре «ТТС Гарант». Там автомобиль BMW упал с подъемника и придавил стоящий внизу седан ToyotaCorolla.