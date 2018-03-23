Lynk&Co 02 готовится к премьере

Китайский автогигант Geely анонсировал премьеру нового кроссовера Lynk&Co 02, созданного совместными усилиями инженеров Geely и Volvo . Несмотря на то, что единственная модель бренда Lynk&Co 01 пока продается только в Китае, презентация новинки пройдет в Европе — в Амстердаме, ведь у Geely большие амбиции в отношении международного присутствия марки Lynk. Показ модели 02 запланирован на 26 марта.

Производитель также распространил серию официальных промо-изображений, но внешность новинки не представляла секрета и до этого. Кроссовер выполнен в единой стилистике с Lнnk&Co 01, но обладает несколько меньшими габаритами. Напомним, что 01 и 02 модель выполнены на единой платформе CMA, которую они делят с Volvo XC40

Ожидается, что длина кузова кроссовера составит 4 448 мм при колесной базе 2 702 мм. Планируется, что первое время в продаже будет представлена только версия с 2.0-литровым турбированным 190-сильным двигателем. Позднее появится и более экономичный 1.5-литровый мотор на 156 (179) «лошадей». Новый Lynk&Co 02 получит широкий выбор трансмиссий, включая «механику», «автомат» или «робот». Не исключено, что кроссовер получит версию с полным приводом.

Ожидается, что в Старом свете бренд Lynk&Co появится в 2019 — 2020 годах. Сегодня Lynk&Co 01 оценивается на китайском рынке в 159 тысяч юаней или около 1 миллиона 450 тысяч рублей по текущему курсу. Можно предположить, что новый Lynk&Co 02 окажется несколько дешевле старшей модели.