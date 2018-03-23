Кроссовер Mazda CX-5 сохраняет лидерские позиции в линейке японской марки

Согласно данным исследования «Автостат Инфо», в феврале 2018 года российские дилеры Mazda реализовали на рынке новых авто 1634 машин. Это на 5% меньше, чем было продано годом ранее — 1718 ед. авто.

Основную долю в продажах японского бренда в РФ занимает кроссовер Mazda CX-5 . В феврале эта модель разошлась на российском рынке в количестве 1109 ед. авто. Это оказалось на 15% меньше объема реализации за тот же период 2017 года — 13086 авто. В тот же период покупатели приобрели 357 автомобилей Mazda6, что на 8% меньше, чем годом ранее (388 авто). Кроме того, в феврале покупатели приобрели 95 внедорожников Mazda CX-9 , а также купили 73 автомобиля Mazda3 (+217,4%).

Объем проданных Mazda за период первых двух месяцев 2018 года составил 3694 ед. авто. Рост продаж марки составил 15% относительно прошлогоднего результата — 3212 авто. С января по февраль этого года российские покупатели приобрели 2532 кроссовера Mazda CX-5 (+5,2%), а также 795 автомобилей Mazda6 (+4%), 187 внедорожников Mazda CX-9 и 180 машин Mazda3 (+339%).