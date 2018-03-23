Volkswagen Tuareg 2019 готов к мировой премьере

После продолжительной поездки на 16 500 километров из Братиславы в Словакии в Пекин где, обновленный VW Touareg готов к своей долгожданной премьере.

Внедорожник собирается стать флагманской моделью бренда в Европе. Широкая тизерная кампания и множество шпионских снимков позволяют нарисовать точную картину того, что можно ожидать в плане дизайна: иную переднюю панель и более четкий зад.

Ожидается, что увеличится размер внедорожника и Volkswagen представит семиместный Tuareg.

В салоне обновленного Volkswagen Tuareg появится 12-дюймовый цифровой драйвер с новой информационно-развлекательной системой с массивным экраном размером 15 дюймов.

Увеличение дисплея означает, что некоторые обычные кнопки на центральной консоли были удалены, а их функции доступны через сенсорный экран.

Под капотом расположатся бензиновые и дизельные двигатели V6, а также большой дизель V8 и более экономичная гибридная трансмиссия. Известно, что производитель оснастит Touareg новейшей пневматической подвеской, а также 4-колесным рулевым управлением и высокотехнологичными светодиодными фарами.

После сегодняшней премьеры в Китае, третье поколение Volkswagen Tuareg 2019 поступит в продажу в следующие месяцы.