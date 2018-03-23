Тюнинговая компания MS-RT преобразила фургон

Британская фирма MS-RT, занимающаяся автотюнингом, превратила фургон Ford Transit Custom в нечто более интересное.

Обновлённая модель предназначена не только для транспортировки пассажиров, но и является по-настоящему рабочим коммерческим фургоном. Он предлагается в различных вариантах компоновки: для семейных поездок можно выбрать 6-местный фургон с двойной кабиной; также доступны варианты с пятью-, тремя— или двумя сиденьями, а остальное пространство можно использовать для транспортировки грузов и багажа.

В независимости от комплектации в обновления салона входят: спортивный руль со вставками из карбона, фирменные коврики, встроенные часы на приборной панели, сиденья, обитые кожей Nappa с замшевой отделкой.

К внешним изменениям фургона относятся: пересмотренная передняя часть кузова с обновлённой решёткой радиатора и встроенными фарами; расширенные колёсные арки и пороги; спойлер на крыше сзади.

Новый Transit Custom «обут» в 18-дюймовые колёсные диски OZ. Под капотом установлен 2.0-литровый турбодизель. Подвеска занижена благодаря пружинам Eibach.

В компании MS-RT говорят, что полный список оснащения и цены на обновлённый автомобиль Ford Transit Custom будут доступны в следующем месяце. В скором времени он станет доступен для покупки в Великобритании.

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