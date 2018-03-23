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Nissan увеличил поставки корпоративным клиентам за счет каршеринговых компаний
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Nissan увеличил поставки корпоративным клиентам за счет каршеринговых компаний 

Rambler News Service 2 часа назад
Nissan Motor поставил более 350 автомобилей Nissan и Datsun для работы в каршеринговых компаниях на российском рынке, сообщил автопроизводитель.
«В рамках сотрудничества с операторами каршеринга бренды Nissan и Datsun, реализовали более 350 автомобилей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных региональных центрах, таких как Сочи, Новосибирск и Краснодар», — говорится в сообщении.
«Сервис каршеринга набирает популярность. Для Nissan и Datsun это прекрасная возможность наглядно продемонстрировать самые лучшие качества автомобилей, созданных в России и специально для российских покупателей. В настоящий момент мы сотрудничаем со многими операторами каршеринга: Сar5, Anytime, Youdrive и Urentcar, в парках которых присутствуют наши популярные модели, такие как Nissan Almera, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, а также Datsun on-do и Datsun mi-do», — сказал управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев.
Автопроизводитель планирует пополнить автопарки каршеринговых компаний в 2018 году. «Мне не раскрываем планы, но работу ведем», — сказал RNS официальный представитель компании, комментируя вопрос о планах поставок автомобилей Nissan и Datsun каршеринговым сервисам в 2018 году.
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