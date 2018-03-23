Nissan увеличил поставки корпоративным клиентам за счет каршеринговых компаний

Nissan Motor поставил более 350 автомобилей Nissan и Datsun для работы в каршеринговых компаниях на российском рынке, сообщил автопроизводитель.

«В рамках сотрудничества с операторами каршеринга бренды Nissan и Datsun, реализовали более 350 автомобилей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных региональных центрах, таких как Сочи, Новосибирск и Краснодар», — говорится в сообщении.

Автопроизводитель планирует пополнить автопарки каршеринговых компаний в 2018 году. «Мне не раскрываем планы, но работу ведем», — сказал RNS официальный представитель компании, комментируя вопрос о планах поставок автомобилей Nissan и Datsun каршеринговым сервисам в 2018 году.