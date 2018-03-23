Новый Daily 4x4 подготовлен специально для бездорожья

Новый Iveco Daily 4x4 обладает 24 передачами, неимоверной способностью преодолевать подъемы и впечатляющими внедорожными качествами. Новый фургон Daily 4x4 располагает прочным усиленным кузовом и комфортом, типичным для дорожного автомобиля. Водитель, заняв свое место в новом комфортном сиденье, по достоинству оценит панорамный обзор вперед, в то время как эргономичное расположение органов управления и переключателей в сочетании с более эффективной климатической системой (как с автоматическим, так и ручным управлением) создает в салоне идеальную рабочую атмосферу.

АСпециальная внедорожная рама, стальной трехсоставной передний бампер и 3-литровый двигатель F1C, который славится своей долговечностью, делают новый Daily 4x4 уникальным автомобилем, который соответствует самым высоким требованиям клиентов по прочности, длительной производительности и рекордной надежности. БЗАЦ

На новый Daily 4x4 можно установить разнообразные надстройки. Благодаря многочисленным устройствам отбора мощности, монтируемым как на раздаточную коробку, так и на коробку передач, Вы получаете идеальный автомобиль, способный выполнить любую внедорожную миссию.

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Новый Daily 4x4 подготовлен специально для бездорожья