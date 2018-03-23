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Первый хот-хэтч Hyundai получит «робота» с двумя сцеплениями
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Первый хот-хэтч Hyundai получит «робота» с двумя сцеплениями 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai выпустит новую модификацию «заряженного» хэтчбека i30 N, которая будет комплектоваться роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такая версия появится в конце 2019 года. Об этом сообщает издание CarAdvice.
Первый хот-хэтч Hyundai дебютировал в июле 2017 года. Модель укомплектована двухлитровым турбомотором, который в зависимости от модификации выдает либо 250, либо 275 лошадиных сил. Сейчас двигатель сочетается только с шестиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость модели составляет 250 километров в час.
В список оснащения Hyundai i30 N входят активная подвеска, дифференциал повышенного трения с электронным управления, активная выхлопная система, функция быстрого старта с места, автоматическая перегазовка и полностью отключаемая система динамической стабилизации.
Летом 2017 года глава подразделения Hyundai N Альберт Бирман, который прежде руководил BMW M, заявил, что в будущем «заряженные» модели корейского автопроизводителя будут комплектоваться системой полного привода. Компания уже тестировала прототипы таких автомобилей.
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