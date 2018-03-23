Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов

Хотите внедорожник, но не хватает средств на новый автомобиль? Не расстраивайтесь. Вот восемь отличных вариантов подержанных машин популярного сегмента SUV, стоимость которых укладывается в скромный бюджет в пределах 10 000 долларов.

Сразу скажем, что подготовленный материал — топ самых лучших подержанных внедорожников до $10 000 — основан на данных популярного издания Motor1. Поэтому цены на автомобили указаны в американских долларах. Также в хит-парад попали модели, стоимость которых немного превышает указанную сумму.

Как отмечают наши коллеги, в настоящее время средняя цена нового автомобиля превышает 35 000 долларов. Это означает, что средняя цена кросовера или внедорожника, по определению, ещё чуть выше. Однако, несмотря на это, если даже ваш бюджет составляет всего 10 000 долларов, вы можете купить за эти деньги восемь отличных внедорожников.

Honda CR-V 2008 года ($8 950 — $10 061)

Надежность должна быть вашим самым важным фактором при выборе надёжного подержанного внедорожника/кроссовера, а модель Honda CR-V имеет репутацию отличной инженерной и строительной техники. Несмотря на 10-летний возраст автомобиль с 4-цилиндровым мотором достаточно экономичен и очень респектабелен в своём сегменте. Машина вмещает пять человек и имеет вместительный багажник.

Subaru Outback Limited 2011 года ($9 537 — $11 606)

Да, Subaru Outback — это универсал повышенной проходимости, но «он с лёгкостью даст фору любому существующему кроссоверу». Помимо хороших моторов, автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником. Проходимый «сарай» Subaru Outback в повседневном использовании, как показывают отчёты владельцев, это очень удобное и неприхотливое транспортное средство.

Jeep Grand Cherokee Overland 2008 года ($7 216 — $9 519)

В наш хит-парад лучших поддержанных внедорожников и кроссоверов за 10 000 долларов попала модель Jeep Grand Cherokee в роскошной комплектации Overland. Этот автомобиль, как и другие представители сегмента, попавшие в рейтинг, предоставляет покупателям просторный салон для перевозки большой и дружной семьи, вне зависимости от времени года. В моторном отсеке машины расположен 330-сильный движок 5.7 V8. Плюс ко всему, автомобиль оснащён полным приводом Quadra-Drive II.

Nissan Xterra Off Road 2010 года ($8 051 — $9 902)

Внедорожник Nissan Xterra хорошо подойдёт тем автолюбителям, которые проводят время, как в городе, так и за его пределами. Причём последнее в приоритете! Машина оснащена 4,0-литровым 6-цилиндровым мотором, который развивает 261 л.с. Трансмиссия — «механика» или «автомат». Любопытен тот факт, что многие люди, желающие купить внедорожник, почему-то упускают из виду модель Nissan Xterra, и, честно говоря, мы не понимаем, почему.

«Японец» Mazda CX-7 больше предназначен для передвижения в городе. Мало того это не самый просторный подержанный внедорожник, попавший в наш рейтинг. Но, вам было бы трудно найти что-то в этом списке, что было бы более забавным для вождения. Для автомобиля предусмотрено два двигателя, мощностью 161 и 244 л.с. Также для машины предусмотрена система полного привода Mazda Active Torque-Split.

Согласно данным наших американских коллег, Chevrolet Equinox — это один из трех лучших бестселлеров концерна General Motors в США. Поэтому на рынке подержанных кроссоверов и внедорожников есть очень хорошие предложения. За сумму в пределах 10 тысяч долларов можно найти автомобиль с 2,4-литровым мотором (182 л.с.). Однако есть также варианты с моторами 3.0 V6 (264 л.с.) и 3.6 V6 (301 л.с.). Но такие машины могут оказаться немного дороже.

Найти достойный полноразмерный трехрядный, традиционный внедорожник менее чем за 10 000 долларов тяжело, но всё-таки можно. Например, Chevrolet Tahoe которому меньше 10 лет будет стоить значительно дороже. Как вариант можно рассмотреть Ford Expedition. Эта машина оснащена 5,4-литровым мотором V8 мощностью 300 лошадиных сил. Добавьте сюда три ряда кресел и способность буксировать большие прицепы. Стоит лишь помнить о том, что упомянутый силовой агрегат очень «прожорлив».

Land Rover Discovery/ Land Rover LR3 2008 года ($8 201 — $11 234)

Британский стиль, знаменитый квадратный силуэт, превосходные возможности на бездорожье. Это всё про него! Land Rover Discovery. И всем этим можно владеть всего за 10 000 долларов! Но, при всей своей прочности знаменитые британские внедорожники не имеют надежной репутации для долгосрочной надежности. В моторном отсеке модели, которая попала в наш рейтинг, скорее всего, будет располагаться 4,4-литровый V8, мощностью 300 л.с. (не забываем о том, что речь идёт об американском рынке).