Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестов

В распоряжении издания Autoevolution оказались фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLB, который запечатлен без камуфляжа. Предположительно, это макет автомобиля для краш-тестов.

Официальной информации о модели по-прежнему нет. Известно лишь, что GLB построят на переднеприводной модульной платформе MFA от хэтчбека A-Class. С ним вседорожник также разделит моторную гамму и архитектуру салона.

Тем не менее, стилистически модели будут различаться. Дизайн GLB будет напоминать флагманский внедорожник GLS. Хотя ранее сообщалось, что новинка будет сочетать в себе простор B-Class, динамику GLA и стилистические элементы внедорожника G-Class.

По предварительной информации, публичный дебют Mercedes-Benz GLB состоится в сентябре 2019 года.

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