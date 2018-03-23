Ещё
Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестов 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В распоряжении издания Autoevolution оказались фотографии нового кроссовера Mercedes-Benz GLB, который запечатлен без камуфляжа. Предположительно, это макет автомобиля для краш-тестов.
Официальной информации о модели по-прежнему нет. Известно лишь, что GLB построят на переднеприводной модульной платформе MFA от хэтчбека A-Class. С ним вседорожник также разделит моторную гамму и архитектуру салона.
Тем не менее, стилистически модели будут различаться. Дизайн GLB будет напоминать флагманский внедорожник GLS. Хотя ранее сообщалось, что новинка будет сочетать в себе простор B-Class, динамику GLA и стилистические элементы внедорожника G-Class.
По предварительной информации, публичный дебют Mercedes-Benz GLB состоится в сентябре 2019 года.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Новый кроссовер Chevrolet для России получит один мотор и телевизор Новая Toyota Corolla получила вариатор со «стартовой передачей» Seat назвал дату дебюта электрокара и показал его фару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко42
МВД разъяснило порядок замены прав57
Китайский урод для субербогачей38
Красота Женевского автосалона37
Российские АЗС массово воруют бензин122
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение