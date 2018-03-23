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Китайцы сделали из «Форда» самый дорогой внедорожник в мире
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Китайцы сделали из «Форда» самый дорогой внедорожник в мире 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Малоизвестная китайская компания IAT превзошла мировых автомобильных грандов, создав внедорожник, претендующий на звание самого дорого в мире. В основе похожего на самолет F-117 монстра по имени Karlmann King — шасси от грузовика Ford.
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