Москвич просит за «нулевую» «Ниву» 2,5 млн рублей

Объявление появилось на портале Auto.ru. Как сообщает автор публикации, этот экземпляр был выпущен в 1992 году. Автомобиль укомплектован бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 75 л.с., системой полного привода и механической коробкой передач. Судя по фотографиям, машина «обута» в резину советских времен.

На данный момент это самая дорогая «Нива» с пробегом на рынке.

Как сообщал «Авторамблер», ранее житель Тольятти продавал внедорожник 1980 года за 5 млн рублей. Столь высокую цену он объяснил тем, что автомобиль «новый и не реставрированный».