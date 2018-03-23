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Москвич просит за «нулевую» «Ниву» 2,5 млн рублей
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Москвич просит за «нулевую» «Ниву» 2,5 млн рублей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Объявление появилось на портале Auto.ru. Как сообщает автор публикации, этот экземпляр был выпущен в 1992 году. Автомобиль укомплектован бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 75 л.с., системой полного привода и механической коробкой передач. Судя по фотографиям, машина «обута» в резину советских времен.
На данный момент это самая дорогая «Нива» с пробегом на рынке.
Как сообщал «Авторамблер», ранее житель Тольятти продавал внедорожник 1980 года за 5 млн рублей. Столь высокую цену он объяснил тем, что автомобиль «новый и не реставрированный».
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