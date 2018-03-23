Дальневосточный технический колледж в Уссурийске выделил более трёх млн рублей на покупку нового «Лексуса» 

Машина должна быть 2018 года выпуска.
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный технический колледж» (Уссурийск) объявило аукцион в электронной форме на поставку автомобиля.
Максимальная цена контракта составляет около 3,2 млн рублей.
Как уточняется в аукционной документации, учебному заведению потребовался автомобиль Lexus NX 300 AWD (комплектация Exclusive 2 или эквивалент). Машина должна быть новой, 2018 года выпуска.
Итоги аукциона подведут 17 апреля 2018 года.