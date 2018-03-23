«КАМАЗ-Лизинг» профинансировал покупку партии тягачей 5490 NEO

Компания «КАМАЗ-Лизинг» профинансировала покупку десяти автомобилей КАМАZ-5490 NEO компанией «Свердловскавтодор», сообщает пресс-служба предприятия.

Это уже не первый договор лизинга между компаниями, сотрудничающими с 2016 года. В этот раз сделка с заказчиком заключена по программе от производителя «Лизинг для уверенных» с применением субсидии по программе Минпромторга РФ «Российский тягач», предполагающей скидку 12,5% на авансовый платеж. Поставщиком техники для постоянного клиента выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Екатеринбурге — ООО «РБА-Урал».

Магистральный тягач КАМАZ-5490 NEO, ставший предметом лизинга, — одна из самых новых и популярных моделей российского грузового бренда. Тягач оснащен двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., кабиной Daimler с пружинной подвеской и спальным местом, системой нейтрализации отработанных газов AdBlue, механической коробкой передач ZF-16S, задним мостом Daimler HL6 и системой круиз-контроля. Наработанный опыт и применение новейших технологий позволили создать оптимальный для российских дорожных и климатических условий автомобиль с высоким уровнем надежности и комфорта.

АО «Свердловскавтодор» — крупное дорожное предприятие в Уральском регионе, имеющее в эксплуатации свыше 1700 единиц современной высокопроизводительной техники и оборудования, а также более 500 грузовых автомобилей. Лизинговая компания «КАМАЗ» не первый год сотрудничает с этим партнером в сфере обновления парка автомобилями КАМАЗ. Приобретенные тягачи заказчик планирует использовать для перевозки сыпучих и инертных материалов в Екатеринбурге и Свердловской области.