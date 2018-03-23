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BMW i4 сможет проехать до 700 км на одном заряде
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BMW i4 сможет проехать до 700 км на одном заряде 

Quto.ru 35 минут назад
Фото: Quto.ru
Компания BMW официально подтвердила выпуск нового электрокара i4 в 2020 году, который станет конкурентом Tesla Model S.
Основой для новинки послужит концепт iVision Dynamics, представленный во Франкфурте осенью 2017 года. Глава бренда Харальд Крюгер в беседе с Auto Express заявил, что компания завершает разработку пятого поколения системы eDrive.
Силовую установку именно пятого поколения установят на i4, что позволит новой модели проезжать до 550-700 км без подзарядки. За питание будет отвечать блок литий-ионных батарей.
Концепт iVision Dynamics в свою очередь заимствует множество черт у радикального Vision Next 100. У него практически полностью панорамная крыша, начинающаяся от лобового стекла и доходящая до крышки багажника.
В данный момент инженеры заняты доведением систем электромобиля и проектировкой дизайна кузова. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volkswagen представил совершенно новый TouaregВидео: Снегоуборочная машина из Lego — мечта коммунальщикаПроизводители рассказали, как изменятся цены из-за роста утильсбора
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