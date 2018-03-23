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Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордной скорости
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Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордной скорости 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Постоянный участник телевизионного шоу Top Gear — Стиг — установил новый рекорд Книги Гинесса, разогнавшись на тракторе до 140,44 километра в час. Заезд прошел на испытательном полигоне Брантингторп, бывшем аэродроме Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
В первом заезде Стиг смог разогнаться до 147,93 километра в час, во втором — до 132,97 километра в час. Среднее значение — 140,44 километра в час — было зафиксировано, как новый рекорд скорости для модифицированных тракторов.
Трактор, подготовленный для заезда командой Top Gear, оснастили 5,7-литровым двигателем V8 от Chevrolet мощностью 507 лошадиных сил, регулируемой пневмоподвеской и тормозами на всех колесах.
Предыдущий рекорд был установлен финским гонщиком Юха Канккуненном в феврале 2015 года. Четырёхкратный чемпион мира по ралли за рулем 7,7-тонного трактора Valtra T234, оснащенного двигателем мощностью 250 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, смог разогнаться до 130,165 километра в час.
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