Надо брать! ТОП-10 самых экономичных авто

Бензин по доллару за литр — весьма вероятное развитие событий в ближайшем будущем. Так что, если вы решили, что пришла пора экономить на горючем, то вот список самых экономичных автомобилей в мире. Маленький спойлер: весь топ заняли японцы.

Самым "жрущим" автомобилем рейтинга считается Toyota Camry с расходом 2,99 л/100 км. Разумеется, речь идет о гибридной версии автомобиля.

Второе место с конца занимает Honda Shuttle с расходом 2,9 л/100 км.

На пятом месте Honda Grace с расходом… Нет, не угадали — 2,87 л/100 км.

Четвертая в списке Honda Fit , которая умудряется тратить всего 2,68 литра на 100 км.

ТОП-3 самых экономичных автомобилей открывает Nissan Note, расходующий 2,68 л/100 км.

Toyota Aqua занимает второе место с показателем расхода топлива 2,63 литра.

А самым экономичным в мире признан, что не удивительно, Toyota Prius . Рекордсмен расходует всего 2,45 литра на 100 км.

Увы, в рейтинге не указана ни стоимость обслуживания, ни количество проблем, возникающих на гарантийном сроке эксплуатации. Но, если бензин важнее, то к вышеперечисленным автомобилям надо присмотреться.

Хотя, чего лукавить… В России — только Prius от 2 145 000 млн