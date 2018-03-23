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ТОП-10 самых экономичных авто
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Надо брать! ТОП-10 самых экономичных авто 

Car-Mania 3 часа назад
Фото: Toyota
Бензин по доллару за литр — весьма вероятное развитие событий в ближайшем будущем. Так что, если вы решили, что пришла пора экономить на горючем, то вот список самых экономичных автомобилей в мире. Маленький спойлер: весь топ заняли японцы.
Самым "жрущим" автомобилем рейтинга считается Toyota Camry с расходом 2,99 л/100 км. Разумеется, речь идет о гибридной версии автомобиля.
Второе место с конца занимает Honda Shuttle с расходом 2,9 л/100 км.
Восьмое и седьмое место у автомобилей Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla Axio. Расход у «родственников» одинаковый — 2,9 л/100 км.
Toyota Vitz занимает шестое место с расходом… Правильно, 2,9 л/100 км.
На пятом месте Honda Grace с расходом… Нет, не угадали — 2,87 л/100 км.
Четвертая в списке Honda Fit, которая умудряется тратить всего 2,68 литра на 100 км.
ТОП-3 самых экономичных автомобилей открывает Nissan Note, расходующий 2,68 л/100 км.
Toyota Aqua занимает второе место с показателем расхода топлива 2,63 литра.
А самым экономичным в мире признан, что не удивительно, Toyota Prius. Рекордсмен расходует всего 2,45 литра на 100 км.
Увы, в рейтинге не указана ни стоимость обслуживания, ни количество проблем, возникающих на гарантийном сроке эксплуатации. Но, если бензин важнее, то к вышеперечисленным автомобилям надо присмотреться.
Хотя, чего лукавить… В России — только Prius от 2 145 000 млн
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