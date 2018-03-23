Продажи Citroen в России не дотянули до 100 ед.

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в феврале 2018 года российские покупатели приобрели 90 автомобилей марки Citroen . Годом ранее они купили 221 такой автомобиль. Спад продаж составил, таким образом, 59,3%.

В февральском рейтинге продаж французской марки лидирует модель Citroen C4 с результатом 62 проданных авто, что на 69,2% ниже уровня продаж прошлого года (201 ед.). В то же время в России было продано 13 минивэнов Citroen C3 Picasso (столько же и годом ранее), пять автомобилей Citroen C3, пять ед. Citroen C5 Picasso (в феврале 2017 года — 1 авто), а также 4 автомобиля DS4 (-20%) и один DS5.

По результатам января-февраля 2018 года количество проданных в России автомобилей Citroen сократилось на 33% в годовом сравнении, то есть с 417 до 280 ед. авто.