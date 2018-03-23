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Новый Volkswagen Touareg рассекречен
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Новый Volkswagen Touareg рассекречен 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Премьера модели состоялась на автосалоне в Пекине. Как и предполагалось, серийная версия практически в точности повторяет шоу-кар T-Prime GTE 2017 года.
В числе внешних отличий от нынешнего Touareg — широкая решетка радиатора нового дизайна, матричные LED-фары, которые светят на 100 метров дальше и имеют несколько режимов работы в зависимости от внешних условий. В версиях, оснащенных новой системой ночного видения с инфракрасной камерой, фары подсвечивают животных либо пешеходов на обочине.
В салоне появилась 12-дюймовыя электронная приборная панель, визуально объединенная с 15-дюймовым экраном мультимедийной системы на центральной консоли. Кнопки уступили место сенсорам, с помощью которых осуществляется управление большинством функций автомобиля.
В основу внедорожника легла модульная архитектура MLB Evo, так же, на которой базируются Audi Q7, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. К слову, от последнего Touarag унаследовал полноуправляемое шасси. В списке оснащения также значится активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости и пневмоподвеска.
Внедорожник увеличился в габаритах относительно предшественника: в длину он достигает 4 878 мм (+77 мм), в ширину — 1 984 мм (+44 мм), а в высоту — 1 702 мм (-7 мм). Объем багажника новинки составляет 810 литров, что на 113 больше, чем у нынешнего Touareg. При этом вес машины снизился более чем на 100 килограммов.
Что касается моторной гаммы, то на первом этапе продаж Touareg предложат с трехлитровыми дизельными моторами мощностью 231 л.с. и 286 л.с. Позже на рынке появится бензиновая версия с двигателем того же объема и отдачей в 340 л.с. Следом за ней начнутся продажи варианта с 421-сильным турбомотором V8 объемом 4 литра. Кроме того, как сообщают СМИ, в России автомобиль получит двухлитровый силовой агрегат, а в Китае — модификацию с гибридной силовой установкой. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат».
До России новый Volkswagen Touareg доберется летом 2018 года. Как сообщал «Авторамблер», премьера для нашего рынка пройдет в рамках Московского автосалона в конце августа. Цены и комплектации станут известны ближе к запуску модели.
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